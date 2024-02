‘GH Dúo’ vive una nueva noche de expulsión en Telecinco (22:00 horas). En esta ocasión, Ana María, Ivana y Mayka se jugarán su continuidad en la casa del reality presentado por Marta Flich tras la salvación de Marta López. Con los porcentajes entre las dos más votadas absolutamente igualados, el público tendrá la última palabra con sus votos en la app de Mitele para decidir quién de las tres protagonistas del reality show pone punto final a su estancia en la casa. Previamente, las tres nominadas visitarán la ‘Sala de la Verdad’ para tratar de resolver las cuentas pendientes que han ido acumulando en su convivencia. Por otro lado, los concursantes se disputarán la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones formando parte de un divertido juego de las sillas que se desarrollará en toda la casa.

Por su parte, ‘Entre tierras’ regresa esta noche a Antena 3 (22:45 horas) con un nuevo capítulo. En esta ocasión, María llega a su tierra y se encuentra con José, que le acompaña al hospital mientras intenta justificar su desaparición. Se sincerará reconociendo que se enteró de la boda estando en Barcelona y que ha conocido otras mujeres, pero insiste en que no ha podido olvidarla. Mientras, Justa se acerca a Manuel, pero este le advierte que lo suyo se ha terminado; María los vio en el establo. La viuda, rabiosa e impotente, demuestra a Ramón que María no es trigo limpio mostrándole una foto con su ex. Manuel intenta que Ramón reconsidere sus exigencias hacia María, pero su tío se niega y le recuerda que tiene la custodia de Nicolas. Manuel le recuerda que María no se merece ese trato. Justa escucha en las sombras. María se desahoga con sus hermanos. Su situación es delicada, no sabe qué hacer. José está decidido a conquistarla y aprovecha su fragilidad para acabar seduciéndola en la playa, sin saber la sorpresa que le espera en su casa.

Ricardo Gómez, protagonista en La 1

Un nuevo pase de ‘El sustituto’ llega esta noche a La 1 de TVE (22:45 horas). Año 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija y, de paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí, se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz.

Chicote vuelve a la carga en laSexta

laSexta emite esta noche una nueva entrega de ‘Batalla de restaurantes’ (22:30 horas).Tras el éxito de su estreno la semana pasada, el programa viaja a Vigo para descubrir cuál es el restaurante de la ciudad gallega que mejor prepara el marisco, enfrentando a cuatro candidatos vigueses con mucha personalidad: el Restaurante Alberte, del chef Alberte Gutiérrez; Casa Luisa, de Claudia Alfonso y su familia; Malasangre Wine & Bar, del chef David Couñago y, para acabar, La Central Gastro, de Omar Fares.

Cuatro apuesta por una nueva entrega de ‘Horizonte’ (22:30 horas). Entre otros tema, el programa presentado por Iker Jiménez ahondará en las protestas de los agricultores y ganaderos españoles ante la crisis del sector y las políticas agrarias de la Unión Europea con la ayuda de María Santos, periodista especializada en Agroalimentación; y Víctor Viciedo, coronel de la reserva, presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Villareal y portavoz de la plataforma SOS Rural. Además, el espacio analizará la novedosa tecnología de las gafas de realidad mixta junto a Ángel Niño Quesada, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.