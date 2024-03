El pasado mes de enero, Bertín Osborne reaccionaba de forma tajante tras el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. El cantante dejaba claro que no tenía ni la más mínima intención de ejercer como padre, señalando que solo se limitaría a "ayudar" si se confirmaba que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", declaró en la portada de una revista.

A raíz de todo esto y de las intervenciones de Gabriela en televisión, la relación de Bertín con los medios se enfrió y llegó a manifestar su intención de retirarse de la televisión. "Volveré a disfrutar, que me gusta esto mucho más que la televisión", afirmó en uno de sus conciertos: "Igual me quito del medio porque estoy hasta los huevos". Sin embargo, el presentador podría haber optado por dar un giro radical a su actitud de los últimos meses. Según 'Y ahora Sonsoles', el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, Bertín habría recapacitado y estaría dispuesto a tener trato con el bebé en el caso de que se confirme que es suyo. "Hemos estado con gente muy cercana a Bertín estos días", comentó ayer Beatriz Cortázar en el espacio vespertino: "Lo que nos llega es que se está dando cuenta de muchos errores que ha cometido en los últimos meses". "El proceso de Gaby sigue su curso. Ella no quiere decir más de lo que ha dicho", añadió sobre Gabriela, que sigue adelante con la demanda de paternidad contra Bertín. Dani Carande, por su parte, añadió que Bertín "ha estado mal asesorado durante este tiempo". "Es verdad que va a dar un giro a esta actitud que ha tenido. También profesionalmente, porque él se debe al público y le estaban criticando", aportó el periodista mientras en pantalla aparecía un contundente rótulo: "Si se demuestra que el bebé de Gaby es suyo, tendrá trato con él". "Yo creo que Bertín lo ha gestionado fatal, pero parece que ahora hay un cambio", insistió Cortázar.