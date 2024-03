'First dates' despide la semana con más parejas a las que encontrar el amor de su vida. Laura visitó el programa presentado por Carlos Sobera haciendo gala de su gran personalidad y clase. A pesar de estas cualidades, la joven no había tenido mucha suerte en el amor.

Pese a ser bixesual, Laura venía en busca de un chico "ancho de hombros, moreno y de mi altura". El dating show le concertó una cita con Carlos, un joven que había intentado ligar por aplicaciones, aunque terminó abandonando esta práctica por considerarla muy fría y distante.

Las primeras miradas fueron bastante contrarias. Por un lado, Carlos sintió un flechazo desde el primer momento, pero la opinión de Laura chocaba contra la de su cita: "No es mi estilo para nada, físicamente y el rollo que lleva no me gusta. Él es más cani de lo que a mí me gusta", sentenciaba.

Carlos comenzó la velada destacando los tatuajes de Laura, una de sus grandes pasiones junto a la cocina. Además, el soltero se quedó sorprendido al conocer el origen vasco de la joven. Los gustos en el ámbito cinematográfico tampoco fueron un punto en común teniendo Star Wars y Marvel como sus respectivas sagas favoritas.

El soltero cada vez veía más cerca un futuro prometedor con Laura, sin embargo, para ella la distancia era abismal. Ambos disfrutaron del postre en el reservado, lugar donde a priori iban a besarse por primera vez, aunque esto finalmente no ocurrió. "Yo tengo mucha clase", justificaba Laura ante los intentos del soltero. La decisión final, como era de esperar, fue un rechazo por parte de Laura que no quiso volver a tener ningún tipo de contacto con Carlos.