Hace dos días aparecía en el programa televisivo de Cuatro "First Dates" una chica buscando el amor cuando ya tenía otro amor. Se trata de Malú, una joven de 28 años que se tacha de "tradicional e inusual".

En este programa, los amantes van a encontrar a su media naranja mientras cenan. Normalmente, suelen ser solteros en busca de aventura o simplemente solteros que quieren asentar la cabeza. Malú iba con la idea de encontrar a alguien especial, pero resulta que en mitad de la cena una de las cámaras pilló a la joven conversando con otra persona. La conversación ha estallado en redes con el lema de "cazada histórica", ya que no era una conversación "normal", Malú estaría hablando con su posible pareja a la hora de la cena, en la que la pareja le comenta que no se siente cómodo al estar viéndola con otro. Lo sorprendente no es el comentario de la pareja, sino la de la propia Malú, donde le dice textualmente: "Estoy comiendo con él pero pienso en ti".

En la red social X, antes conocida como Twitter, los post a esta catada son hilarantes: "Estoy llorando con esta cazada histórica en first dates".