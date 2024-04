Este miércoles, dos días después del estreno de 'Masterchef 12', los jueces del popular talent show de TVE visitaron el plató de 'La Resistencia'. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera charlaron con David Broncano sobre la nueva temporada del programa y le propusieron participar en la versión 'Celebrity'.

"¿Tú vendrías a cocinar?", le preguntó Jordi a Broncano, que rechazó rápidamente la propuesta: "No. ¿De concursante? Si hay que tirarse ahí cuatro meses". "No vas a venir de presentador, solo faltaba", le lanzó Pepe, bromeando de esta forma con el más que posible fichaje del cómico por la televisión pública.

Tras permanecer varios segundos en silencio, Broncano acabó reaccionando al dardo del chef: "No lo he pillado porque esta mañana, cuando me han dicho que veníais, he pensado: 'Vaya movida ahora con toda la movida' (...) pero se me había olvidado ya".

Los jueces de 'Masterchef' también se animaron a responder a las preguntas más míticas de David Broncano. "De la gente que ha venido últimamente, creo que sois de los que más pasta tenéis", les dijo el presentador a su trío de invitados.

El primero en responder a las cuestiones del dinero y del sexo fue Jordi Cruz: "Te voy ahorrar la pregunta. Tengo justo para pagar la hipoteca y hace un mes que no echo un cohete".

"Vaya expresión de viejo. ¿No echo un cohete?", comentó Broncano con sorpresa, dando pie a que Jordi explicara que es Pepe quien habitualmente utiliza esa expresión: "El del cohete suele ser él. Llevamos tantos años juntos que se me pegan las frases, y esa es de Pepe".

Samantha afirmó que tiene "poco" dinero en el banco: "Yo gasto a diario, me gusta vivir bien". Y a Pepe, por tanto, le tocó la pregunta sobre las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. "Cuando te cuesta más echar un cohete que ganar dinero, qué vida más triste", se limitó a responder.