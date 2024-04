Mónica y Andrés llegaban esta semana a First Dates totalmente desinhibidos para hablar de sexo. Cada uno explicó durante la cena sus preferencias sexuales sin tapujos.

Pablo, que contó que sus padres eran chilenos y que había pasado su vida entre España y Chile, dijo que le encantaba el sexo oral. "Me gusta el 69, que la chica se siente en mi cara y se meneé", afirmaba.

A Mónica no le disgustó la idea y ella también se lanzó. "Me gusta el perrito", confesaba. "Me gusta sentir la presión", aseguraba, al tiempo que decía que aunque es delgadita, tiene mucho aguante. Pablo estaba notando a Mónica delicada y hablar de estos temas le ha quitado muchas dudas.

Mónica venía de Barcelona, pero es de Estados Unidos y tiene raíces colombianas. En Europa quiere encontrar el amor de su vida y terminar sus estudios.

Su estilo de chicos: "Bien vestidos, con sus finanzas hechas, hombres hechos y derechos", afirmaba.

Pablo, por su parte, detalló que le gusta el deporte y lleva años practicando boxeo. El joven, de 37 años, vio a Mónica muy atractiva. Y a ella también le gustó su cita.

Desde que se conoció, la pareja se olvidó del resto del mundo y en el reservado se besaron apasionadamente. La joven sintió que le besaba “tierno, sensual, muy rico”.

Los dos se dieron un "sí" a una segunda cita para seguir explorarse y poner en práctica las técnicas sexuales que se confesaron durante la cena.