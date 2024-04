La gala 5 de Supervivientes fue una de las noches más duras para Carmen Borrego en su primera toma de contacto con la realidad tras su abandono de 'Supervivientes 2024' por prescripción médica. La hija pequeña de los Campos se enteró ayer por la noche de la demoledora exclusiva que su hijo José María Almoguera y su todavía nuera Paola Olmedo han concedido a la revista 'Semana' arremetiendo contra ella, la colaboradora abandonaba las instalaciones de Mediaset a altas horas de la madrugada dejando claro que toda su familia la apoya incondicionalmente en este durísimo trance.

Tranquila tras responder a su hijo con firmeza y dejar claro que "todo tiene un límite" y que el suyo podría haber llegado ya -"yo por él he hecho todo, como madre mi conciencia la tengo meridianamente clara, no sé si dormirá tranquilo, pero yo sí", afirmaba al escuchar los reproches que José María le hace en su entrevista-.

Fuertes declaraciones de Jorge Javier

Durante la polémica gala 5 del 'reality', los Campos no han sido (del todo) los únicos protagonistas, aunque sí los que han copiado todos los titulares. Jorge Javier también criticó la entrevista del hijo de Carmen Borrego y aprovechó para recordar su delicada situación económica.

"Lo peor y de lo que nadie habla es que tu hijo [dirigiéndose a Borrego] me llama 'el otro'. Me voy a ver obligado a dar una exclusiva al diario 'Lecturas' dando 'hostias' al hijo de Carmen", comentaba furioso. "Trabajo poco y me falta el dinero", insistía directo, y lanzaba un mensaje al director del medio. "Luis Pliego llámame".

Primeras horas de Borrego

Carmen ha vivido sus primeras horas tras su duro aterrizaje de bruces en la realidad acompañada por las personas más importantes de su vida: su marido José Carlos Bernal, su hija Carmen Rosa Almoguera y su hermana Terelu Campos, con los que ha puesto rumbo a su domicilio para ponerse al día de lo sucedido en los últimos días.

Dejando claro que prefiere vivir este momento tan complicado alejada de miradas indiscretas y en la más absoluta intimidad, la superviviente llegaba muy seria a su casa a las afueras de Madrid y, lejos de la entereza mostrada horas antes con Jorge Javier Vázquez, se mostraba muy afectada ante las cámaras: "Por favor os lo pido. Gracias. Gracias a todos de verdad" ha exclamado, sin aclarar si le gustaría tener una conversación con su hijo para aclarar las cosas.

A su lado en todo momento presumiendo de su faceta más protectora de hermana mayor, Terelu, que tampoco ha querido pronunciarse sobre los días complicados que le quedan a Carmen por delante. Varios pasos por detrás llegaban al domicilio el marido de la tertuliana, que tan solo ha destacado que por fin está "ya en casa" con su mujer, y su hija Carmen, que se ha desmarcado de su hermano José María asegurando que ella "apoya" a su madre "como siempre".

Tras la entrevista a Carmen Borrego junto a su hermana Terelu y la salvación de Miri de la expulsión, el programa todavía tenía pendiente la expulsión de Pedro García Aguado o Arantxa del Sol, las nominaciones de la semana y la prueba de líder.