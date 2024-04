A pesar de que cuenta con el apoyo incondicional del público y ha sido salvado sistemáticamente semana tras semana -tanto es así que en la isla ya han dejado incluso de nominarle porque saben que es 'tirar su voto a la basura'- Ángel Cristo continúa protagonizando tensos enfrentamientos con la mayoría de sus compañeros, que han salido a relucir en la gala de este jueves.

El más cuestionado, el que ha tenido con Marieta, a la que ha recriminado que debería hacer "más supervivencia y menos belleza" cuando Miri le estaba depilando las cejas: "Esto se llama 'Supervivientes' y lo otro 'La isla de las tentaciones', en lo otro se va a engañar a las parejas" le espetaba.

Un comentario que ha hecho estallar a Marieta, que ha reivindicado su derecho a hacer lo que le de la gana porque es una mujer libre. Lejos de quedarse ahí, Ángel ha aludido a la inteligencia de su compañera en las nominaciones -han nominado juntos- al destacar que había puesto la tilde en su nombre. Algo que le ha recriminado Jorge Javier Vázquez, aconsejando que no caiga en "esos menosprecios". "Es solo sentido del humor y me he disculpado" ha explicado el hijo de la vedette.

Ángel también se ha peleado con Gorka, y su tensa discusión ha acabado por salpicar a Miri. "Hablar sí pero hacer, poquito hacer. 'Soy el hijo de un domador', 'Yo tengo dos cojones', 'Yo no se qué', pero luego no haces una mierda" le recriminaba el vasco a su compañero, que estallaba a gritos diciéndole que no volviese a mencionar a su padre nunca.

Miri intervenía en la bronca para poner paz y Ángel, tras llamarla "malcriada" le respondía que se callase que la cosa no iba con ella. Harta, la influencer ha anunciado que rompe definitivamente su relación con el hijo de Bárbara, al que ha tachado de "maleducado".

Ángel está más solo que nunca pero esta semana se libra de las nominaciones y no contar con el apoyo de sus compañeros parece que le da exactamente igual porque como ha confesado, está súper feliz en Honduras.