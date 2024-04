Hecho insólito en Pasapalabra. El concurso dirigido por Roberto leal ha sorprendido a la audiencia con un anuncio que ha sorprendido hasta a uno de los partícipes. Moisés no daba crédito cuando uno de sus compañeros de equipo daba la exclusiva de que había llegado a un acuerdo con él para repartir el bote final.

¿Cuál es el pacto del que el riojano ha formado parte sin saberlo? Pues de la partición del premio más importante del concurso y el motivo por el que cada tarde se enfrenta al rosco con el vértigo de que las pistas le jueguen una mala pasada y lo disparen a una silla azul.

Javier de Miguel ha sido un gran apoyo para el concursante durante la última semana ha conseguido darle mucha ventaja ante el Rosco a Moisés en pruebas como La Pista. El modelo soltaba la bomba nada más arrancar el programa: "Además de estar tratándome muy bien, he estado negociando antes con Moisés. Bueno, no he negociado del todo, se está enterando ahora de esto, pero si gana, me tienes que invitar un fin de semana a un hotel cinco estrellas con quien yo quiera".

"Con quien yo quiera"

El plató reaccionaba entre risas ante tal confesión y de Miguel regulaba y reducía la sugerencia a un hotel tres estrellas. "Un tres estrellas y con quien Moisés quiera. Ya veremos que pasa", lanzaba entre risas Roberto Leal, que se unió en seguida al juego del modelo y el concursante.

Cifra millonaria

Óscar y Moisés jugaban el último rosco por un bote de nivel: 1.702.000 euros. Sin embargo, ninguno de los dos ha conseguido batir todas las expectativas y conquistarlo pero, para alivio de ambos, el empate que firmaron les libró de la silla azul por ambas partes.

A pesar de que Moisés fuera por delante durante todo el programa, Óscar ha conseguido terminar antes su tiempo y quedarse a solo tres palabras de convertirse en millonario. Finalmente, el riojano agotaba su cronómetro con los mismos aciertos, a pesar de las dudas en torno a la letra F, con la que no se la ha querido jugar.