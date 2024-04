La embajadora de Israel en España ha protagonizado una tensa entrevista en 'La Hora de La 1'. Rodica Radian-Gordon se ha mostrado titubeante este lunes después de que Silvia Intxaurrondo le haya realizado la siguiente pregunta sobre la guerra que tiene lugar en estos momentos en la Franja de Gaza: "¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en seis meses?".

"Rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato, no es asesinato", comenzó diciendo la embajadora sin perder la cala. "Israel es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no haya muchos daños a una sociedad civil inocente y que no está involucrada", añadió, culpando a Hamás de dichas muerte: "Hacen todo para que esta población esté involucrada y para que haya el máximo de bajas civiles".

"Cada niño que muere, cada persona inocente que muere es un daño y lo lamentamos mucho, pero no podemos vivir junto con una entidad terrorista que ha causado un trauma y un 'pogrom' (causar estragos, demoler violentamente) sin precedentes en la población israelí", respondió, añadiendo que "esta guerra no nació de la nada": "Tuvo un principio, algo insoportable para cualquier país, no solo Israel".

Después de escuchar la respuesta, la periodista le repreguntó a Radian-Gordon con más datos sobre las operaciones militares israelíes en la franja de Gaza: "Embajadora, hablemos de más datos. El ejército de ocupación israelí ha asesinado a 196 cooperantes, 175 de ellos pertenecientes a Naciones Unidas, y ha asesinado en Gaza a 105 periodistas. Los periodistas internacionales no podemos entrar en la Franja, parece que no nos quieren como testigos. ¿Usted cómo explica este número de víctimas tan elevado?”.

"El ejército israelí no asesina", reiteró la embajadora israelí en España. "Tenemos un problema en la Franja con UNRWA, que es un problema que otros países reconocen. Tratamos de introducir otras ONG's, hay diálogos entre el ejército y otras ONG's", reconoció posteriormente.

Radian-Gordon aseguró que lo ocurrido con los cooperantes de la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, fue "una tragedia y algo que nació de un error", a pesar de que sus movimientos fueron coordinados con las Fuerzas Armadas de Israel, como han informados varios medios internacionales. "Hay muchas tragedias en la franja de Gaza, también han pasado cuando han muerto nuestros ciudadanos por error del ejército e incluso soldados. Estos errores ocurren y no ha sido algo intencionado", afirmó.

Itxaurrondo matizó posteriormente sus palabras, haciendo alusión a la investigación que la Corte Internacional de Justicia está llevando a cabo a tenor de las actividades del ejército de Israel en Gaza: "Asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada sí se han constatado, lo que está bajo investigación y todo apunta a que así va a ser confirmado es que es un genocidio o una limpieza étnica, eso es lo que está en los tribunales en este momento...".

"No estamos hablando de un genocidio. Utilizar esta palabra es muy peligroso, porque forma una opinión pública totalmente errónea. Estoy seguro de que todo el mundo verá que lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser un genocidio o una limpieza étnica o cualquier palabra horrible que usted ahora está utilizando", respondió la embajadora.