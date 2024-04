La ruleta de la suerte ha cumplido 18 años en televisión. Eso son muchos días, mucho trabajo en equipo y mucha constancia, entre otras tantas cualidades que han hecho de este programa un formato de éxito.

Prueba de ello son los seguidores fieles a La ruleta que, día tras día, hacéis que seamos líderes de audiencia en la franja horaria que emitimos.

En 18 años nos ha dado mucho tiempo para todo: programas especiales de verano, otros de abuelos y nietos, otros de hermanos, repartir mucho dinero y premios escandalosos, momentos para el recuerdo y algún que otro cambio en la mecánica del programa.

Casi todas las anécdotas que surgen en La Ruleta de la Suerte salen a raíz de los paneles que van resolviendo los concursantes. Una de las más llamativas y que revela una parte de la forma de ser de Jorge Fernández la contó el presentador después de que acertasen una frase que dice: "No sales de casa sin las gafas de cerca". Una afirmación muy cierta para mucha gente, incluido el presentador que se sintió identificado.

Alberto, el concursante que resolvió el panel, precisamente llevaba gafas, una situación que aprovechó Jorge Fernández para lanzar una broma: "Tú las llevas de serie ya puestas, a ti no se te olvidan". El concursante le contestó afirmando que si sale de casa sin gafas era incapaz de cruzar la puerta debido a que sin ellas no ve nada. Volviendo a la frase, Fernández confesó que se sentía muy identificado. "Este es un panel muy para mí también. Antes decía, llaves y móvil, es lo típico. Ahora digo: Llaves, móvil y gafas. El agravante de mi situación es que no llevo solamente unas gafas, por si acaso me llevo dos. Esto ya es la leche". Una confesión con la que deja claro su carácter despistado pero a la vez previsor. Según afirma, tiene tanto miedo a quedarse sin ellas por perderlas que lleva dos para evitar sustos. Mejor prevenir que curar.

Jorge Fernández fuera de la televisión

Una de las cosas que más fascina del presentador de La ruleta de la suerte es cómo vive su vida fuera de la televisión. Fernández es un apasionado de la montaña y es habitual, sobre todo en invierno, verle practicando esquí o senderismo acompañado de su fiel Mika, su amiga perruna que va con él en cada ventura.

De hecho, recientemente ha visitado el Valle de Arán para buscar los últimos resquicios de nieve que quedan por el norte. "En el Valle de Aran todavía quedan rincones donde encontrar nieve y poder disfrutar de una increíble jornada de montaña. Esta ha sido una cortita del hoy sábado, mañana más larga y con más nieve", publicaba.

Y es que, como dice el presentador, "Elegir un estilo de vida y ser fiel a él. 4 horas y media de monte el domingo por la mañana son gasolina para el resto de la semana".