'Masterchef' suma una nueva polémica a su largo historial. El programa de TVE recibió este miércoles una lluvia de críticas por el trato de los jueces a Tamara después de que esta comunicara su decisión de abandonar. A pesar de que la concursante explicó que no quería continuar para cuidar su salud mental, los conductores del formato hicieron caso omiso a sus palabras y se mostraron muy duros con ella.

"Me voy", anunció la concursante para sorpresa de sus compañeros: "Me voy, me despido. Voluntariamente". Pepe Rodríguez quiso conocer los motivos de la decisión de Tamara, que fue muy clara al respecto: "Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión... Entiendo que es un programa".

"Yo quiero tomar esta decisión", insistió Tamara antes de que Jordi Cruz tomara la palabra para cargar contra ella: "¿Sabes lo que pasa? Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna, solo te diría 'chao'. Le has quitado la oportunidad a mucha gente".

"Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en una dinámica con la que no estoy bien", insistió Tamara, dando prioridad de esta forma a su bienestar personal: "Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo".

"Muy bien, chao", zanjó Jordi Cruz, acercándose a Tamara para pedirle que les devolviera el delantal y señalándole la salida: "Ahí está la puerta". La actitud de los jueces, que mostraron cero empatía con la aspirante, causó la indignación de los espectadores de 'Masterchef'. Muchos de ellos recordaron otros casos como los de Patricia Conde o María del Monte.