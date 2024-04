David Broncano se ha convertido en uno de los protagonistas televisivos del año debido a su polémico fichaje por TVE. Tras varios intentos, el Consejo de Administración de la Corporación pública acabó aprobando la contratación del presentador por dos temporadas. La adaptación de 'La Resistencia' llegará a La 1, previsiblemente, el próximo mes de septiembre. Pero mientras tanto, el espacio continúa con sus emisiones en Movistar Plus+.

Desde que se dio a conocer que Broncano pasará a competir contra 'El Hormiguero' de Pablo Motos en los próximos meses, el presentador ha evitado pronunciarse públicamente sobre su nuevo rumbo profesional. No obstante, en el plató de 'La Resistencia' se han escuchado varias indirectas sobre este asunto.

La última de ellas llegaba el pasado martes, durante la visita del culturista Joan Pradells. El invitado bromeó con el fichaje de Broncano por la pública después de que este lanzara sus dos preguntas clásicas: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

De un año a otro ha entrado pasta como potro con arroz en su dieta. #LaResistencia



Cómo sabe de dinero el cabrón de Broncano, vaya ojo. pic.twitter.com/lISLxTbWB8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 23, 2024

"¿Te ha entrado más pasta, eh Joan?", comentó el presentador ante su invitado, que en su anterior visita ya había respondido a estas cuestiones: "Más seguidores, más patrocinios...". Después de que Broncano calculara que tiene 220.000 euros en el banco, el culturista acabó admitiendo que tiene "un poco más".

"He tenido buen ojo, te ha dolido que me acercarse", admitió el conductor de 'La Resistencia' sin esperarse el corte que iba a recibir. "Otra cosa no, pero este de dinero no veas cómo sabe el cabrón", soltó Grison, haciendo una clara alusión a los 28 millones de euros que invertirá RTVE en las dos nuevas temporadas del formato.

"Tú ahora bien, he visto... ¿no?", dejó caer Joan para continuar con la broma, provocando las risas de Broncano. "Está en volumen ahora", remató Grison.