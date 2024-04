Sin duda alguna, Ángel Cristo Jr. se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2024'. Si bien su comportamiento ha sido juzgado por sus compañeros, a la audiencia le está regalando grandes momentos.Y eso que ha dejado claro en varias ocasiones que prefiere mantener su vida personal y al margen del reality. La sorpresa para todos los seguidores del reality vino cuando se pronunció sobre su familia para tenderle la mano a Sofía Cristo.

Al parecer al hijo de Bárbara Rey. Como ha revelado a sus compañeras, no le importaría retomar su relación con la DJ: "Mi hermana no me ha hecho nada, ni yo a ella, simplemente se ha posicionado". "A mí eso me da igual, si ella quiere ver a mi hija, la puede ver cuando quiera, es su tía" ha asegurado, dejando la pelota en el tejado de Sofía de cara a una posible reconciliación tras su regreso de Honduras.

Después de estas reaciones, anoche en 'Supervivientes' se vivió un momento único y de lo más romántico. Fue en la gala de 'Tierra de nadie' con el romántico reencuentro de Ángel Cristo Jr. y su novia Ana Herminia. El hijo de Bárbara Rey, emocionadísimo, no podía contener las lágrias al ver a la mujer de su vida en Honduras y, confesando que no sabía lo que era estar enamorado hasta que la conoció, se arrodillaba para pedirle matrimonio.

Como no podía ser de otro modo la respuesta era "sí", por lo que este domingo asistiremos a la boda del concursante de 'Supervivientes' -que está de doble celebración ya que ha vuelto a ser salvado por la audiencia- en presencia de todos sus compañeros.

No estarán sin embargo en el 'sí quiero' de Ángel ni su madre, Bárbara Rey, ni su hermana Sofía Cristo, que ya ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press a la gran noticia. Muy seria y a las carreras hacia un coche que la esperaba para cumplir con un compromiso profesional, la Dj le daba la enhorabuena con cierto desdén a la pareja por su boda: "Pues felicidades. Muy contenta por él" ha asegurado con desgana, cerrando la puerta del vehículo afirmando apurada que "llego tarde, llego tarde" para no revelar si está feliz y si cree que este cambio en la vida de su hermano servirá para acercar posturas.

"Hijo de mi madre"

La hija de Bárbara Rey habló hace unos meses sobre la polémica entrevista de su hermano en televisión. Sofía tomó la decisión de no seguir alimentando su testimonio y aseguraba ante las cámaras que no iba a hacer ninguna declaración al respecto, pero dejando claro que no estaba de acuerdo con lo que el "hijo de mi madre" ha expuesto públicamente.

Europa Press recogió un nuevo testimonio de la hija de la vedette en el que confesó que "no" había visto la entrevista de su hermano y volvía a hacer hincapié que prefería no hacer comentarios al respecto de sus últimas declaraciones: "No voy a hablar de lo que ha dicho o ha dejado de decir".

Eso sí, por encima de todo Sofía aseguró que "voy a apoyar siempre a mi madre" porque "tengo una madre increíble, maravillosa y que nos ha dado absolutamente todo, y no solamente a nivel material, sino a nivel amor, cariño y todo. Y se ha dejado la piel por nosotros".