Tras disfrutar de unos días en la Feria de Abril, Makoke se enfrentaba en redes sociales a comentarios de sus seguidores preguntándole si estaba embarazada... ¿el motivo? unas fotografías que ella misma compartía en su perfil posando con su pareja en traje de flamenca y a muchos le llamaron la atención la tripita que se podía intuir.

La semana pasada, la colaboradora de televisión acudió a su puesto de trabajo en 'Así es la vida' y lo que no se esperaba es que el programa le tenía preparada una sorpresa: un test de embarazo. Ha sido César Muñoz quien ha ido corriendo a la farmacia que hay en las inmediaciones de Mediaset y al poco tiempo le ha traído el test a su compañera.

Con total naturalidad y tomándoselo con humor, Makoke se ha dirigido hasta los servicios de Mediaset, ausentándose del programa unos minutos y a la vuelta les ha dado el test a los presentadora para que fueran ellos quienes lo custodiasen hasta saber el resultado.

¿El resultado? positivo, aunque algo ambiguo... lo que le hacía preocuparse a la colaboradora y, completamente desencajados, Sandra y César se quedaban sin saber muy bien qué decir y en ese momento, comenzaba a sonar la música de 'Inocente' y Makoke explicaba que: "En este programa tenemos una compañera que está esperando un bebé y esta prueba no es mía".

Makoke se ha convertido, por obra y gracia de Laura Matamoros, en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes'. La hija de Kiko Matamoros no ha ocultado su animadversión por la mujer de su padre y no ha dudado en arremeter contra ella en Honduras, basando en sus ataques a la madre de su hermana Anita buena parte de su concurso.

Una estrategia que no parece haberle salido bien, ya que Laura perdía el duelo contra Arantxa del Sol en 'Playa Limbo' y se convertía en la expulsada del reality el pasado 16 de abril. Sin embargo, el abandono de Carmen Borrego le daba una segunda oportunidad y, tras ser la elegida por la audiencia para ser la repescada, ha regresado a los Cayos Cochinos con el resto de sus compañeros.

Algo que Makoke no ha dudado en criticar, pidiendo abiertamente ante los micrófonos de Europa Press la expulsión de la hermana de su hija: "El primer salto del helicóptero me lo dedicó -al grito de 'Makoke a la calle'-, el segundo no, estaría bueno. Ya solo faltaba. Laura a la calle, por supuesto, lo vuelvo a repetir. Ha comido, ha dormido y creo que no está en las mismas condiciones que el resto de concursantes, o sea, lo sigo diciendo. Laura a la calle" ha sentenciado.

Al margen de su polémica con Laura, Makoke confiesa que está sin duda en su mejor momento: "Estoy más enamorada que nunca en mi vida, o sea, estoy en el mejor momento de mi vida. Todo me va fenomenal, laboralmente estoy trabajando muchísimo, mis hijos están independientes, los dos muy felices... Y no me apetecía ser abuena pero ahora lo estoy disfrutando... Tengo el nieto más bonito del mundo". "Me llama Mamo y es una suerte poder disfrutar de los nietos con salud, con juventud y disfrutar de ellos" asegura con una gran sonrisa.