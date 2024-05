Arantxa del Sol estuvo presente anoche en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde por fin desveló el delicado episodio que protagonizó junto a Ángel Cristo cuando las cámaras no estaban grabando. Era el propio concursante quien, el pasado jueves, retaba a su excompañera en pleno directo.

"No tiene nada que ver, pero bueno. Mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha", espetó Ángel desde la Palapa, dejando descolocado a Jorge Javier Vázquez: "¿Pero qué es lo de la lancha? Ahora sí que me he perdido". "Que cuente lo que pasó en la lancha", insistió.

Anoche, Nagore Robles le preguntó directamente a Arantxa por las misteriosas palabras que había pronunciado Ángel: "¿Qué es lo que sucede en la lancha? Es casi peor la imaginación". "Me gustaría que lo contara él. Pero que lo contara todo, lo que sucedió antes de la lancha y todo", se limitó a responder la aludida en un primer momento.

Sin embargo, después de que otros colaboradores insistieran para que lo contara, acabó desvelando lo sucedido. "Yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como 'ladilla' o 'parásito'. Le dije cosas fuertes, la verdad", empezó diciendo.

Pero además, reconoció que llegó a haber contacto físico: "En un momento dado, le di una colleja y le dije: 'Ya te vale'. Yo estaba súperenfadada. Eso es todo lo que pasó, por todas las mentiras que estaba contando". "Entre ellas, la más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", comentó ante la sorpresa del público.

Más adelante, Sandra Barneda explicó que la organización de 'Supervivientes' le preguntó a Ángel por lo ocurrido: "Se valoró este episodio". "Se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no", zanjó la presentadora del programa.