Las polémicas alrededor de Eurovisión 2024 siguen estando presentes después de su finalización. Bambie Thug ha publicado una storie en su cuenta oficial de Instagram en la que desveló que la UER le confirmó que los comentaristas de Israel incumplieron las reglas del festival durante la primera semifinal.

"En los últimos días he presentado múltiples quejas a la UER sobre casos que haeexperimentado esta semana. Hoy temprano confirmaron a mi delegación frente a otras que el comentarista de KAN habían violado las reglas de conducta durante la primera semifinal de Eurovisión", aseguró la artista en esta publicación.

"He estado esperando pacientemente saber qué medidas tomará la UER tras esta infracción de las normas. Desde entonces he visto una declaración del Director General de la UER, Noel Curran, que contradice esta confirmación anterior. Todavía estoy esperando una actualización oficial de la UER", comentó la artista irlandesa sobre una entrevista concedida por este directivo a la SVT sueca en la que aseguró que la cadena israelí no había incumplido las reglas.

Según la RTE irlandesa, durante la primera semifinal, un comentarista de la televisión israelí advirtió a los televidentes con niños que la interpretación de Bambie Thug sería "la más aterradora" de la noche. "Habrá muchos hechizos y magia negra y ropa oscura, símbolos satánicos y muñecos vudú, como ocurrió en la Plaza de los Gatos en Jerusalén a mediados de los años 90", dijo el comentarista, refiriéndose a una conocida plaza pública en Jerusalén que fue fundamental para la vida nocturna de la ciudad en la década de 1990 y sinónimo de cultura gótica.

Dicho comentarista también dijo que había "cierta controversia" en Irlanda sobre la canción, señalando que a Bambie Thug le gustaba "hablar negativamente sobre Israel": "Pero podemos hablar de eso más tarde. Prepara tus maldiciones".