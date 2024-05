Isabel Pantoja y su hija Isa llevan más de un año sin ningún tipo de relación y parece que no hay visos de reconciliación. La tonadillera no acudió a la boda de Isa con Asraf Beno en octubre y tampoco ha acudido a uno de los eventos más especiales de su hija, la comunión de Alberto, el nieto de la cantante, que tiene ya diez años. Con esta ausencia, Pantoja vuelve a demostrar que no tiene ningún interés por la vida de su hija.

Tampoco Kiko Rivera ni Agustín Pantoja, el hermano de la cantante, han acudido a la celebración de la comunión del hijo de 'Chabelita'. La única que mantiene relación con ella es Anabel Pantoja, que no ha podido a asistir por un compromiso en Nueva York, invitada por Netflix a la tercera temporada de 'Los Bridgerton'. Isa ha estado acompañada por su marido y gran apoyo Asraf, con el que se ha comprado una casa en Sanlúcar de Barrameda para comenzar una nueva etapa tras su boda hace 7 meses. Se desconoce si acudió Dulce a la Comunión, aunque teniendo en cuenta que es la madrina de Alberto y que siempre ha estado de modo incondicional al lado de Chabelita, su ausencia sorprendería mucho más que la de la cantante, que no es el primer feo que hace a su hija. Un día en el que a pesar de no contar con absolutamente nadie de su familia, todo salió a las mil maravillas e Isa presumió de la buena relación que mantiene con el padre de su hijo, Alberto Isla, del que se separó hace seis años, informa Europa Press.