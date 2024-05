Se ha vuelto a repetir la historia. La que escribieron Orestes Barbero y Rafa Castaño cuando fue el segundo, el que entró más tarde al concurso ‘Pasapalabra’, quien se acabó llevando el mayor bote de la historia del programa: 2,2 millones de euros. Ahora los protagonistas son otros, Moisés Laguardia, que llevaba participando desde mayo de 2023, acumulando 245 programas, y Óscar Díaz, que apareció por allí cuatro meses después, lo que supone que ha jugado en 157. Y, sí, ha sido Díaz quien se ha llevado este miércoles los 1.816.000 euros gracias a una F. Aunque no la de Fortuna, sino de Fahrenkamp, que, para quien no lo sepa (mejor dicho, ¿alguien lo sabe?) es el apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen.

Y es que aunque muchos ni tan siquiera sepamos qué villa es esa, y algunos incluso no tengan presente dónde está Bremen en el mapa, este madrileño de 52 años, jefe de prensa en torneos profesionales de golf, ha conseguido completar las 25 preguntas del Rosco. Entre ellas algunas tan básicas como “Con la O: Órgano de la vista en el ser humano y en los animales”, pero también perlitas como “Con la Z: Se dice de algo que es de color azul claro, especialmente los ojos” (si les ha quedado ganas de más, les invitamos a que intenten completar el Rosco). No obstante, Díaz, aunque no de un tirón, como fue el caso (tan único y excepcional como humillante para Orestes) de Rafa Castaño, Díaz las ha ido contestando todas. Hasta que la F le ha dado la victoria final.

A Moisés Laguardia, con quien mantiene el segundo duelo más longevo del concurso y es amigo desde que hace años jugaban en una liga de Trivial por IRC (Internet Realy Chat), se le ha quedado cara de Orestes al ver cómo tanto esfuerzo quedaba en nada y ‘solo’ se llevaba los 162.000 euros acumulados. Por lo que si en los 154 duelos a los que se han enfrentado, en los que habían quedado empatados en 34 ocasiones, el riojano había logrado 63 victorias y Díaz 56, esta última, la 57, le ha supuesto al madrileño hacerse con el tercer bote más cuantioso del programa de los cuatro de la actual etapa de Antena 3, la que se inició en 2020, con Roberto Leal al frente.

El mayor fue el de Rafa Castaño, 2.272.000 euros; el segundo el del Pablo Díaz, con 1.828.000 euros, y el cuarto el de Sofía Álvarez, de ‘solo’ 466.000 euros). Mención especial merece Eduardo Benito, que se llevó el bote de 2.190.000 euros en la primera etapa en Antena 3, en 2006, y lo hizo ¡el primer día que concursó!

Traductor, lector y escritor

Aunque ahora su empleo esté relacionado con el mundo editorial y el deporte, Díaz es licenciado en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y, desde hace más de 25 años es traductor de inglés especializado en videojuegos y textos literarios y, según confesó en el programa, escribe “un poco”. Por ejemplo, columnas en un medio digital dedicado al golf. Además, es un gran aficionado al cine, el deporte y la lectura de todo tipo, entre la que abundan los cómics. Asimismo, es un apasionado de la música y llegó a cantar en un grupo amateur.

Pero sobre todo es un profesional de los concursos (“concursólogo” según definición del presentador Arturo Valls), ya que cuenta con una larga trayectoria en este tipo de programas. Así, en el mítico ‘Saber y ganar’ de Jordi Hurtado (La 2) llegó a los 200 programas y se llevó 169.900 euros acumulados, y en el otro concurso de Antena 3, presentado por Juanra Bonet, ¡Boom!, como parte del equipo de Los Dispersos demostró que no hacían honor a su apodo, ya que se mantuvieron durante 324 programas, hasta que abril de 2021 les explotó la bomba, pero se repartieron un premio de 1.546.400.

Asimismo, esta no ha sido su primera participación en ‘Pasapalabra’, ya que fue uno de los concursantes de la primera etapa en Antena 3, que presentaba la histórica Silvia Jato, allá por el año 2000 y en el especial ‘Pasapalabra en familia’, emitido en 2018, se llevó un bote de 198.000 euros junto a su mujer, Patricia, y su hermana Lucía. Al ‘Pasapalabra’ actual de Antena 3 había aterrizado en septiembre de 2023 y llevaba acumulado un total de 89.400 euros. En una hora esa cantidad se ha multiplicado por 20. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero puede aumentar, y mucho (pese a Hacienda), el montante de su cuenta corriente.

