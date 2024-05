Después de conocer que Sofía Cristo y Bárbara Rey han interpuesto medidas legales contra todas las personas que han hablado del conflicto que hay entre ellas y su hijo, la vedette se ha dejado ver en la capital madrileña visitando su despacho de abogados.

Aunque en un primer momento se mostraba reacia a hablar de las personas a las que ha demandado, a la salida Bárbara nos confirmaba que "estamos en ello" y que se trata de una demanda "importante y muy larga, la estáis centrando en mi hijo y hay muchísimas más personas".

De esta manera deja claro que no solamente habría emprendido medidas legales contra su hijo y Ana Herminia, lanzando un mensaje de lo más revelador: "Cada uno que sepa lo que ha hecho y lo que ha dicho".

Respecto a Ángel Cristo Jr, lo único que ha querido confesar es que "le deseo suerte y que lo quiero muchísimo, toda la vida lo querré, es mi hijo", demostrando así que su amor por él continúa intacto.

Además, ha explicado que "está demostrado que uno no puede tener confianza en los amigos, se consideran amigos, pero resultan que no son, te venden y eso es muy rastrero", asegurando que muchas de las cosas que han salido a la luz "yo no he dicho".

Eso no significa que no confíe en nadie, ya que "hay algunos que sí, otros que los he considerado amigos y no lo son". De esta manera, Bárbara se plantaba a hacer más declaraciones y dejaba claro que se encuentra en un buen momento: "Estoy muy guapa, todo el mundo me lo dicen", recoge Europa Press.