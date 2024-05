Maestro Joao se ha abierto en canal para comunicar la que, sin duda, es una de las decisiones más importantes de su vida. Anoche, en la semifinal de 'Baila como puedas', el concursante anunció que va a iniciar su transición de género.

Tras realizar su número sobre el escenario del talent show, Joao tomó la palabra para sincerarse ante toda la audiencia: "Voy a aprovechar esta oportunidad, porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo".

"He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Está orgullosa, ella sabe lo que llevaba dentro y con una mirada sabía lo que había", continuó diciendo.

"Ahora he podido dar ese paso. Gracias a 'Baila como puedas', a todos vosotros y al apoyo del público, que me acepta tan bien, voy a ser quien soy", finalizó Joao, muy emocionado, mientras recibía el calor del público y de sus compañeros en forma de aplauso.

Joao abre su corazón y da el paso más importante de su vida: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy" Te queremos mucho, @maestro_joao ❤️#BailaComoPuedas



⭕️ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/tO512Ao0Wg — La 1 (@La1_tve) May 17, 2024

Después de hacer este anuncio, Anne Igartiburu subrayó que se trataba de una decisión que había pensado mucho: "Estás hablando de una transición. Es algo muy, muy meditado. Muy sentido, sobre todo". "Estoy muy seguro, muchísimo. Yo llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer. Es como me siento y lo que yo soy", respondió con firmeza el colaborador televisivo.

La presentadora también se interesó por el nombre que quiere llevar a partir de ahora. "Me llamaré Benita, como mi madre. Me gusta", desveló Joao en el programa de TVE.