La relación entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez en 'Supervivientes 2024' ha dado mucho que hablar. Al principio muchos aseguraron que entre ellos podía iniciarse una trama amorosa y al final hemos visto miles de roces, pero un cariño inmenso entre ambos.

Sofía Suescun viajaba hace unos días hasta Honduras para reencontrarse con su chico y lo cierto es que hemos visto a dos enamorados con proyectos de futuro que han demostrado que su relación sigue estando intacta.

Tras su vuelta, hemos hablado con Sofía y nos reconocía que al principio le molestaba la cercanía y la complicidad que Kiko podía tener con Laura: "Bueno, como cualquier otra relación que pueden tener. Al principio me cabreaba un poco con ella, pero luego ya terminé entendiendo que son así ellos. Entonces no pintas nada opinando".

Como ella misma nos comentaba, con el tiempo se dio cuenta que era una relación de amistad normal y por eso, a día de hoy no tiene ningún problema con ella... tanto es así que no le importaría comer con ella: "Sí, ya me lo dijo ella, el otro día, claro. Tiene ganas de venir a casa a comer una paella, ya vendrá, claro".

Y es que como pudimos ver en televisión Laura ya le dijo a Sofía que tenían que comer los tres juntos en su casa porque Kiko le había invitado... pero, ¿seguirán teniendo esta relación de amistad una vez salga el concursante del reality?