La futura participante de Supervivientes All Star y ganadora de Supervivientes Sofía Suescun ha estallado en las redes sociales, donde es muy activa, por las críticas que ha recibido sobre las publicaciones que realiza: "Qué cruel eres".

Y es que la influencer ha querido compartir uno de los duros mensajes que le llegaron en respuesta a una historia en la que aparece haciendo ejercicio. Así, le comentan que "alucino con tu autoestima porque no eres ni guapa, ni atractiva ni estás buena. Eres la tíupica que va de simpática y de enteradilla, aunque deberías dedicarle más tiempo a tu cerebro y menos al fitness (no hace falta que me pidas consejos".

Un mensaje al que la influencer ha contestado con "joder, qué cruel eres".

ofía Suescun, una vez una de las figuras más destacadas de la televisión, ha desaparecido del radar mediático debido a un veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no ha aparecido en ningún programa del "Universo Sálvame". Sin embargo, su carrera no se ha detenido. La exganadora de "Gran Hermano" tiene varios proyectos en marcha y, en los últimos meses, ha trabajado con marcas importantes como Netflix y Amazon Prime Video.

No obstante, las plataformas de video no la buscan como actriz, sino para aprovechar su imagen. Y es que Sofía Suescun es una auténtica "it girl" con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una verdadera "influencer".

Gran Hermano

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía se hizo famosa en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Luego, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", entrando así en el "Universo Sálvame". En 2018, participó en "Supervivientes" y nuevamente se alzó con la victoria. Desde entonces, fue una presencia constante en los platós de Telecinco hasta hace unos meses.

Aunque ha desaparecido de Telecinco, ha sido la imagen de numerosas campañas para diferentes marcas. Sin embargo, las cosas han cambiado y ahora es una de las participantes en la versión All Stars de "Supervivientes".