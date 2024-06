Silvia Taulés confirmaba hace unos días en el programa 'TardeAR' la supuesta reconciliación entre José María Almoguera y Paola Olmedo después de que ambos pasaran el fin de semana juntos celebrando en la misma casa el cumpleaños de su bebé.

Al parecer, los dos tortolitos han sabido enterrar sus diferencias y habrían retomado su relación después de que anunciasen su separación públicamente. Una noticia que ha tenido un gran impacto, sobre todo en Carmen Borrego, que se emocionaba en 'Así es la vida' por no poder abrazar a su hijo el día de su cumpleaños.

Europa Press ha seguido de cerca los pasos de ambos y lo cierto es que todo apunta a que esa reconciliación es cierta. Hace unos días veíamos a José María sacando su moto del garaje de la casa en la que vive Paola y caminaba algunos metros hasta el coche en el que le esperaba su hijo y su cuñada.

Parece que José María ha retomado poco a poco su relación con Paola y ya se deja ver en el piso donde compartieron su vida durante prácticamente el primer año de vida de su hijo.

Por último, este viernes veíamos al hijo de Carmen Borrego y mantenía la misma actitud ante las cámaras que estos meses: el silencio ha sido el gran protagonista y más aún cuando le preguntábamos por esa supuesta reconciliación con la madre de su hijo.

"Ha fingido separarse"

En Fiesta ofrecen una información exclusiva sobre este culebrón. Tal y como ha podido saber el programa, la pareja... ¡nunca habría roto su matrimonio! Al soltar este bombazo, son muchas las preguntas que surgen entre el resto de los colaboradores, ansiosos por saber más. No cabe duda de que Carmen Borrego lo está pasando fatal con todo lo que está viviendo con respecto a su hijo, el cual no le habla, pero ¿cómo le sentará la exclusiva que ha destapado el programa este sábado? ¿Se preguntará, al igual que muchos de los colaboradores de 'Fiesta', por qué su hijo y su nuera han fingido una ruptura que nunca se ha llegado a producir?

Marisa Martín Blázquez ha explicado que, aunque sí que existió un distanciamiento entre la pareja, nunca se llegó a producir una ruptura definitiva y todo formaría parte de una petición de Paola. La colaboradora asegura que la argentina habría dado un golpe en la mesa y le habría dado un ultimátum al padre de su hijo: "Le dijo que o se distanciaba de su madre o se acababa la relación". De ser así, José María y Paola habrían hecho creer a todo el mundo que su relación estaba acabada y que la causante principal de la ruptura no es otra que Carmen Borrego. Aunque Carmen ha defendido en todo momento que no hablará mal de su hijo y tampoco de Paola, lo cierto es que la Campos ha mostrado públicamente el dolor que siente por la falta de relación y comunicación con su hijo.

Esta misma semana nos enterábamos gracias a Leticia Requejo de que el encuentro entre Carmen y su hijo José María se había producido, pero el momento habría sido algo muy distinto a lo que la Borrego había imaginado. Al parecer, Carmen se habría dirigido hacia su hijo con intención de saludarle, algo a lo que José María habría respondido con frialdad: "Se vieron aquí, en Mediaset, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a, por lo menos, poder saludar a su hijo o darle un abrazo, algo cordial. Aquí es cuando José María le retira la cara y, directamente, pasa de saludar a su madre", explicaba Leticia que, dejaba claro que "no hablaron y no hubo ningún tipo de comunicación"