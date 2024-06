Lutingo y Jessica Bueno son la pareja del momento. Los dos se conocieron en Gran Hermano VIP y su amor dio lugar a una de las historias más románticas que se ha visto últimamente en el panorama rosa.

Lutigino se separaba de su familia, amigos y su vida en Sevilla para mudarse a Bilbao con su pareja y los dos hijos de ella, fruto de su relación con Jota Peleteiro. Desde su paso por Gran Hermano VIP, son varios los aspectos que han cambiado en la vida de Luitingo. Una de ellas es su proyección en las redes sociales, donde a día de hoy el cantante acumula más de 170 mil seguidores. Es con ellos con quienes comparte su día a día, así como los avances de su historia de amor con Jessica Bueno, a la que conoció en el concurso. Sin embargo, hay ocasiones en las que ha tenido que hacer frente a diversas críticas que ahora le han llevado a emitir una reflexión.

A través de sus historias temporales, Luitingo ha compartido unas palabras acerca de lo sucedido, no sin antes agradecer el cariño y apoyo que tanto sus seguidores como los de su pareja les brindan a diario: “Muchas gracias por todas las fotos que nos pedís por la calle y las cositas que nos escribís por aquí”, ha comenzado explicando.

Sin embargo, posteriormente ha querido dejar claro que, tras los juicios que más de una vez le han hecho llegar como consecuencia de su humor, no tiene intención de modificar su forma de contar las cosas: “Vengo de familia humorista y cómica y jamás voy a cambiar. A todo me gusta meterle alegría, broma, y respeto dentro de la gracia. Llevo siendo así 33 años y así voy a morir”, ha sentenciado.

A pesar de ello, ha reconocido que “gracias a Dios, el 95% de los mensajes son de arte y positivos”. Es por ello que, a “ese 5% que tiene bajío” restante, ha querido dirigirle un mensaje: “Decirles que me fascina Bilbao y su gente. Así que si no entendéis la gracia ni el arte, pues sinceramente es lo que hay”, ha continuado. “Viva Andalucía, viva el Sur, viva el Norte, viva Saturno, viva Marte y viva ustedes”, ha querido incluir para finalizar. Esta no es la primera vez que el artista se ha pronunciado sobre las críticas. De hecho, el pasado mes de abril compuso una breve canción con un destinatario específico: los haters de su relación con Jessica. En la letra, utilizó algunas de las frases “más destructivas” a las que había tenido que hacer frente y además, confirmó que volvería a hacerlo si lo creía conveniente: "Cada vez que me critiquéis vamos a sacar una canción", expresó en ‘Un Cuento Imperfecto’.

Duro revés para Jessica Bueno

Se desconoce qué proceso podría estar pasando a nivel emocional la de Los Molares, que sí ha querido hacer partícipe a sus incondicionales de cómo se siente en este momento. Si bien siempre muestra su mejor cara, positiva, con una sonrisa, compartiendo sus rutinas... en esta ocasión Jessica Bueno no puede hacer de tripas corazón y, lejos de esconderse, ha preferido reflejar una ínfima parte de sus sentimientos a través de las redes. Lo ha hecho con un alarmante mensaje que ha dejado muy desconcertados a sus fans, pero no a Luitingo, que sabe perfectamente lo que le ocurre a su pareja. Por eso su respuesta era de lo más esperada para los seguidores de 'GH VIP'. Junto a un vídeo en el que la vemos con el semblante muy serio, algo inusual en ella, Jessica Bueno ha lanzado la siguiente reflexión: "-¿Qué parte del cuerpo besa alguien enamorado?", me preguntó. -"Las heridas", le contesté. Eso haces tú, Luitingo", ha escrito la modelo, que ha dejado claro con estas palabras que no atraviesa su mejor momento a nivel psicológico, pero que agradece tener a su lado a Luitingo, que está siendo un apoyo incondicional para ella en este delicado proceso anímico. "En algún momento pasará la tempestad", continúa reflexionando la sevillana en esta publicación en sus historias de Instagram, que ha dejado muy preocupados a sus seguidores. La respuesta de Luitingo tras la confesión pública de Jessica Bueno no se ha hecho esperar: "Tranquila, mi niña. Somos invencibles. Todo pasa y juntos es más fácil. Te quiero tela, guapa". Lo cierto es que esta no es la primera vez que la pareja de 'GH VIP' deja caer ciertas pistas de estos bajones de la modelo.