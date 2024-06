La misa en recuerdo de María Teresa Campos sigue estando presente en los contenidos de muchos programas de la televisión de nuestro país. Uno de ellos fue 'Así es la vida', que contó este martes con Alejandra Rubio, que contestó a las declaraciones de Meli Camacho y Gustavo, respectivamente, amiga y chófer de María Teresa Campos.

En primer lugar, la colaboradora se mostró "muy sorprendida" sobre las palabras de la amiga de su abuela: "No me esperaba unas declaraciones como estas, bueno, en realidad, yo ya me espero lo que sea, he visto tantas cosas últimamente que…".

“Lo que cuenta ella no es así, no entiendo la necesidad de generar una polémica que no existe, nadie la trató mal en ningún momento… yo vi a mi madre hablar con ella, a mi tía también, yo también la saludé. Y por mi parte no había ningún problema con ella, ni despreció ni absolutamente nada, yo jamás trataría mal a Meli”, afirmó la colaboradora.

Rubio también tuvo palabras hacia Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, mostrándose más crítica aún: "Por si no os habéis enterado va a hacer una misa él hoy, que lo ha dicho varias veces a la ve que decía que si quiere no se entera nadie… es para tomármelo un poco a cachondeo, no lo digo a mal. Lo que no entiendo es que cada vez que pase algo se siente en un plató de televisión".