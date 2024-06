‘OT 2023’ se ha convertido en todo un fenómeno mediático, y por ello, cualquier noticia relacionada con uno de sus integrantes despierta el interés de los fans. Y la última que ha salido a la luz no está relacionada precisamente con los concursantes, sino con uno de los jurados: el productor musical Pablo Rouss ha anunciado su boda con su pareja, la artista Celia Dail.

El artista, que ha ganado varios premios Grammy por sus colaboraciones con Sebastián Yatra, hizo pública la noticia el pasado lunes 17 de junio a través de sus redes sociales, donde mostraba una fotografía de ambos junto a la letra de una canción que le ha compuesto a su novia y que saldrá a la luz este viernes 21 de junio en todas las plataformas digitales.

Rouss afirmaba en su escrito en redes que “En mi vida se me habían alineado tanto los astros como el día que te conocí. Ni los grammys ni los discos de oro/platino, lo mejor que me ha dado la música ha sido conocerte y poder decir con el corazón en la mano que eres lo más grande que me ha pasado en la vida y que no me la imagino sin ti, así que… NOS CASAMOS”.

En la letra de la canción “De tanto quererte”, de la que ha colgado ya una pequeña muestra en su perfil de X (antes Twitter), se pueden escuchar fragmentos como “cómo acabamos juntos, si éramos dos polos opuestos y ahora sumamos uno”, así como “enamorado de tus defectos, de esas dosis altas de afecto, tirados en el sofá o emborrachándonos por el centro”.

Pablo no ha sido el único en subir contenido en redes sociales sobre la próxima boda, sino que Celia ha publicado un vídeo en el que se puede ver la pedida de mano, que se ha producido en un sitio tan romántico como la isla de Santorini, en Grecia. Lo ha hecho acompañado de una canción cuya letra reza que “quiero una vida contigo, porque sin ti me siento peor”