Si hay una familia o clan televisivo por antonomasia ese es el de los Pantoja. Desde hace décadas el apellido Pantoja ha ido ligado a la música, los toros y la televisión. De la misma forma, tampoco se puede separar de otro apellido ilustre como ha sido Rivera. Primero Francisco 'Paquirri' Rivera y luego sus tres hijos Francisco, Cayetano y Kiko han seguido el rastro de fama de su padre.

En el caso de Francisco y Cayetano, su madre fue Carmina Ordóñez, mientras que Kiko salió de la unión entre el diestro e Isabel Pantoja. Una unión que se rompió de forma prematura por la muerte de Paquirri y que dejó huérfano a la familia. Desde aquel momento, las desventuras de la Pantoja no fueron a mejor, con relaciones variadas y casos de corrupción a sus espaldas, incluyendo una estancia prolongada en la cárcel.

De puertas para dentro la cosa no iba mucho mejor. Kiko encontró en Chabelita una hermana, cuando Isabel la adoptó de pequeña, pero a la vez iba perdiendo a una madre. La relación entre madre e hijos llegó a un punto de insostenibilidad que la propia Isa Pi ha declarado que no quiere saber nada de La Tonadillera, al igual que la artista no ha estado muy presente en la vida familiar con sus nietos.

Por la parte de Kiko, los problemas son similares. Las relaciones entre madre e hijo están rotas y son muchos los que apuntan a que va a ser muy difícil que se vuelvan a juntar. Sin embargo, el DJ sorprendió hace poco a sus seguidores con una publicación muy sorprendente. En ella repasaba algunas de las fotos de su infancia y juventud. Instantáneas junto a sus dos hermanos, abrazando a Chabelita, en Cantora o incluso con su madre.

"Hoy estuve viendo algunas fotos del pasado y no pude evitar emocionarme. A veces aunque las cosas no vayan bien no significa que no eches de menos. Aquí os dejo algunas", fue el mensaje que apuntó junto a las fotografías y que deja entrever cómo el cantante sigue añorando épocas pasadas en las que la relación con su familia era mucho más distendida.

Hace pocas semanas también repasaba una serie de imágenes junto a su padre, al que recordaba de sus años más jóvenes y le mandaba un beso "allá donde estés". Sus seguidores se han volcado con él para darle ánimos y mucha fuerza.