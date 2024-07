Sonsoles Ónega ha sido muy clara contra las personas que niegan la violencia de género. La presentadora de Antena 3 se ha mostrado muy tajante este lunes contra esta mentalidad mientras trataba los seis asesinatos machistas que han tenido lugar en nuestro país durante este último "terrible fin de semana".

Para ser más exacto, después de asegurar que estos crimenes son "una desgracia que no deberíamos permitir como país”, la comunicadora entrevistó a Isabel, vecina de dos de las víctimas, que lanzó una petición a los medios de comunicación para proteger a las víctimas.

"Los medios de comunicación que tenéis tanto poder, si esto pudiera llegar a las autoridades y al Gobierno para proteger a esas víctimas", comentó Isabel. “En el fondo tenemos muy poco poder para controlar lo que pasa dentro de las casas, que allí es donde está el verdadero problema. Por mucho que lo digamos y lo denunciemos, llegamos a donde llegamos. Le aseguro Isabel, con pena, que no llegamos tan lejos como nos gustaría”, le contestó Sonsoles.

En mitad de dicha reflexión, Ónega lanzó esta crítica con las personas que niegan la existencia de la violencia de género en nuestra sociedad: “Es una violencia de género contra las mujeres, punto".

"Habrá otra, y se matarán hombres, seguro. Y mujeres que matarán a hijos, seguro. Pero esta violencia es contra las mujeres y me parece que ponerlo en cuestión desde cualquiera de los púlpitos públicos es una indecencia”, finalizó la presentadora.

Es más, Ónega pidió leyes más duras al respecto después de que Valeria Vegas recordase unas palabras de Carlos Navarro 'El Yoyas', que acaba de entrar en prisión para cumplir una condena por violencia contra Fayna Bethencourt, su expareja y madre de sus hijos, en las que decía que "se come muy bien en la cárcel y que si lo llega a saber hubiera entrado antes”.

"Quizás deberíamos exigir una legislación mucho más dura para que no venga un tío a decir que se come muy bien en la cárcel. ¡Que piquen piedra! ¡Que no salgan nunca! ¡Que sean medidas ejemplares! Que el primero que levante la mano, se lo piense”, finalizó.