Alejandra Rubio ha protagonizado un polémico regreso a 'Así es la vida' después de recuperarse del covid. La hija de Terelu Campos ha explotado este martes después de las críticas que algunos de sus compañeros han hecho de la entrevista que Carlo Costanzia concedió en 'De viernes'.

Para ser más exacto, Rubio empezó su intervención defendiendo la entrevista de Costanzia dio al programa de Telecinco: "A mí me parce que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho mucho mejor que yo, porque yo me puse mucho más nerviosa el otro día. Él lo hizo desde otro lugar, que me parece el adecuado y me parece muy bien".

"Yo es que, en mi caso, no es que me sienta mal, es que no tenía que haber entrado tanto al trapo, porque al final les he dado lo que querían, tenía que haberlo hecho desde otro lugar. Somos humanos, y no equivocamos, y punto. Algunas de las cosas que dije la podía haber dicho de otra manera", continuaba.

Fue en este momento cuando Antonio Sánchez Casado tomó la palabra para decir que Carlo que había dado una entrevista con todo tipo de detalles "contó cómo lo hacían, cada vez que lo hacías". Estas palabras hicieron que Alejandra Rubio explotase y cargase contra su compañero: "No ves, es que ya estamos con los comentarios de mierda… un poquito de cuidado, ¿eh? Pero, no te preocupes, Antonio, habla tú que yo me callo".

Instantes después, Sandra Barneda le frenó los pies a Alejandra Rubio y le abroncó por estas palabras: "Como dices que tenemos preguntas y comentarios de mierda, prefiero que hables. Yo sé que estás en un momento sensible, pero yo creo que hay que saber diferenciar, Alejandra. A él le has dejado tocado y ahora estamos jodidos, veníamos con ganas de verte, estar contigo y nos hemos quedado mal…".