Telecinco emitió en la noche de ayer una nueva gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’, y durante el programa se recibió a Olga Moreno, la segunda expulsada del formato. El encargado de hacerlo fue Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, y cuyo encuentro generó muchísima expectación debido a la mala relación que existe entre ellos.

El trato entre los dos fue bastante cordial, aunque con alguno que otro zasca. Todo ocurrió cuando llevaban unos 10 minutos de entrevista y Olga se dio cuenta de la ausencia de alguien. Entonces la concursante preguntó por el representante Agustín Etienne, a lo que Jorge Javier le preguntó si era su pareja. Pero Olga no quiso responder a la pregunta.

La participante quiso evadir la pregunta con otra al presentador: “¿Y tú, tienes pareja?”, dejando claro que no quería hablar de su vida privada. Era entonces cuando Jorge Javier aclaraba que “chica, que me has preguntado y yo con total tranquilidad te digo que no tengo pareja”. Olga continuaba diciendo que “no te lo he dicho cuando me lo has preguntado porque no quiero decirlo. Pero vamos, que no pasa nada”. Finalmente, Jorge Javier comentaba que “yo contesto a lo que se me pregunta”.

Pero Olga no solo tuvo un enfrentamiento con el presentador, sino también con uno de los colaboradores. La malagueña se enfrentó a Kiko Jiménez, que la interpeló diciendo que “estuvo en mi casa unas pocas veces y le traté muy bien”, a lo que ella respondió que “has aprovechado muchas situaciones para tergiversarlas y esto es lo que te hace estar aquí”, recriminándole que su actitud era lo que le mantenía en los platós.