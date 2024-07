La relación entre Marieta y Kiko Jiménez ha levantado mucho revuelo en el mundo mediático desde que se conocieron en 'Supervivientes'. Los concursantes del reality se mostraron muy cercanos en su paso por Honduras, algo que parece que también ha levantado sospechas para Sofía Suescun.

Precisamente Suescun ha sido la encargada de recoger el guante de su novio y, a pocos días de su reencuentro, tomó rumbo a Honduras para participar en la edición 'All Stars' del reality. Con ella fuera y sin contacto con el mundo real, Alejandro Albalá ha dado en el programa 'Fiesta' alguna declaración que podría señalar que Suescun se había sentido celosa de esta cercanía entre ambos.

Según afirma el que fuera exnovio de la actual concursante, Sofía "habla tanto de fuera y está tan preocupada porque está pasando una crisis con Kiko porque estaba muy preocupada por la amistad que estaba teniendo Kiko con Marieta ". Además, cuenta Albalá que ella podría haberse marchado con cierta preocupación: "Le preocupaba qué podría pasar mientras ella estaba fuera, si coincidían en plató. Sofía se quedó un poco celosa de esa amistad".

Marieta rompe su silencio

Ante la insistencia mediática, la que ha salido a romper el silencio ha sido Marieta. La exconcursante de 'Supervivientes' revela cuál es su relación actual con Kiko y lo que más le gusta. Marieta respondía a la duda de si hubiera tenido una relación con Kiko si él no estuviera con Sofía: "Yo creo que no porque ninguno de los dos nos hemos mirado ni nos miraríamos con otra cosa que no fuese el cariño que necesitas ahí dentro. Creo que es eso, cariño, y que si Kiko no hubiera tenido pareja hubiéramos sido el apoyo igual porque nunca le he mirado con otros ojos y obviamente creo que él tampoco.