Los mozos de Arousa se han convertido en tres de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Los gallegos llevan más de 300 programas imbatidos en Reacción en Cadena, espacio presentado por Ion Aramendi y alguno de ellos se ha atrevido incluso a probar suerte incluso con el baile, como es el caso de Bruno, que se lanzaba a participar en Bailando con las estrellas.

Este fin de semana han sido los tres concursantes los que han cambiado por unas horas de plató y se han ido a visitar a Emma García. Un encuentro más que especial ya que los gallegos aparecían como flamantes invitados que eran recibidos por todo lo alto, alfombra roja incluida, por Emma García, al cumplirse un año desde su primera aparición televisiva.

Una cita especial que celebraban con una entrevista en la que hacían un repaso por su carrera televisiva y revelaban su mayor preocupación si algún día alguien lograba desbancarles.

Adiós a Reacción en cadena

Raúl, Borjamina y Bruno se han convertido en tres de las caras más famosas de la televisión y han hecho historia después de llevar más de 300 programas seguidos sin perder concursando en 'Reacción en cadena'. Ahora, los Mozos de Arousa acuden al plató de 'Fiesta' porque Emma García tiene una sorpresa para ellos.

Los concursantes han cumplido un año desde su primera aparición televisiva y para celebrarlo, el programa les ha preparado su propia alfombra roja para inaugurar el paseo de la fama de 'Fiesta'.

''Qué chulo está el plató nuevo'', se impresionaba Bruno, ya que la última vez que acudió al programa aún no había cambiado de imagen y bromeaba: ''Aquí hay más pista que en 'Bailando con las estrellas'', provocando las risas en el plató.

Antes de la inauguración, los Mozos se han pronunciado sobre su paso por el programa: ''Al final es un año y tres meses los que llevamos saliendo casi todos los días en la tele'', explicaba Raúl.

''Nos vamos poniendo retos, por ejemplo, llegamos al millón, luego a los dos millones, ahora estamos mirando el Récord Guinness de permanencia de unos concursantes en un programa'', explicaba Borjamina y daba a conocer que el reto es de 505 días y ellos llevan más de 300.

''Nos vamos marcando objetivos, aunque es cierto que cada vez el nivel es más alto y los rivales vienen más preparados, entonces cualquier día puedes ser el último'', revelaba Borjamina.

En cuanto a que se proponen, Borjamina daba a conocer que ya no se preocupa tanto por el dinero y confesaba su mayor preocupación: ''Dejar de acompañar a toda la gente que nos sigue cada tarde, me da tristeza pensar que un día no voy a ser yo el que esté en todas esas casas, pero seguro que los que vienen también lo hacen muy bien y son muy simpáticos''.