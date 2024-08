Marta Peñate y Sofía Suescun coincidieron por primera vez en 2015 después de que ambas fueran elegidas como participantes de la decimosexta edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces mantenían una buena relación, por lo que su fichaje juntas en 'Supervivientes All Stars' podía parecer una oportunidad perfecta con la que congeniar de nuevo y dar momentazos a los espectadores.

Y aunque es cierto que han dado esos momentazos que tanto se esperaba, no ha sido precisamente por su buena relación. Desde el inicio, ambas no han tenido problema en hacer ver que no se aguantan. En declaraciones a Europa Press, Sofía comentaba que "ya lo he dicho mil veces, la que le molestaba ahí era yo a Marta, le molestaba mucho. A la vista está, todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito".

Suescun también comentaba, tras haber confiado en Marta, que "al final no sé por qué soy así de idiota, tengo una parte de mi corazón que me nubla, voy a limar esa parte del corazón". A esto, Marta añadía en otras declaraciones que "me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y con mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria".

Finalmente, Peñate se dirigía a sus haters, afirmando que "ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio. Nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura".