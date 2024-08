En su más reciente emisión, First Dates Hotel, el programa conducido por Carlos Sobera, volvió a sorprender a la audiencia con un inesperado giro. En esta ocasión, el protagonista fue Juan Antonio, un simpático madrileño de 64 años que, además de ser un "bróker de arte", reveló un vínculo familiar con una figura pública de renombre: su primo es nada menos que José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid.

La revelación causó un gran impacto tanto a Sobera como a los 641,000 espectadores que sintonizaron el programa, quienes ya estaban intrigados por la personalidad y las experiencias de Juan Antonio. El episodio, que competía directamente con la semifinal de fútbol femenino entre España y Brasil, mantuvo la atención del público gracias a este inesperado cruce entre entretenimiento y política.

Durante su conversación, Sobera no dudó en compartir una anécdota personal, mencionando que no fue invitado a la boda del alcalde. El presentador le preguntó sin tapujos si creía que la boda había sido un "pestiño", a lo que el invitado no contestó más que con un “bueno...en fín”, acompañándolo de una sonrisa pícara que hablaba por sí misma.

'Primos, primos'

"Llevé las arras en la boda de sus padres, de tío Chiqui y tía Ángela (ay, qué tiempos aquellos), y nada, pues somos primos, primos hermanos", reveló Juan Antonio al que Sobera dejó tan agustito en la piscina del hotel a la espera de presentarle a quien iba a ser su cita.

Este intercambio añadió un toque de humor y sorpresa al programa, consolidando a First Dates Hotel como uno de los programas más comentados de la noche. Mientras tanto, el alcalde de Madrid se encuentra disfrutando de sus vacaciones con su reciente esposa Teresa de Urquijo.