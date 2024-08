Pasapalabra tiene una nueva pareja. Manu y Nacho son los encargados de entretener a los espectadores del programa de Antena 3. Este dúo está cumpliendo las expectativas de emoción e igualdad que pueden esperarse entre dos concursantes de su talento y experiencia.

Su segundo duelo en El Rosco ha estado incluso más igualado que el primero, una tensión en la lucha por el bote de 460.000 euros que ha vuelto a tener un divertido prólogo que se ha convertido en clásico en las tardes en las que toca despedir a los invitados: el ingenioso poema de Manu con sus juegos de palabras.

Después sí, los dos concursantes se han concentrado en las preguntas que les ha ido formulando Roberto Leal. Tras responder cinco letras, Manu le cedió el turno a su adversario, que contó con un segundo menos, 139, para intentar responder las 25 letras del Rosco del programa.

Nacho fue el más rápido en llegar a la Z, con 21 aciertos, sin fallos y 26 segundos para pensarse las respuestas de las letras que le faltaban: la H, la M, la Q y la S. Por su parte, Manu acabó la primera vuelta con 19 aciertos, también sin fallos, y con 29 segundos de tiempo. Al llegar ambos a 22 aciertos, decidieron plantarse y el rosco se saldó con un empate.

El duro testimonio contra el cáncer

Pasapabra a veces tiene momentos que nos llegan al corazón. El pasado mes de febrero, el presentador Roberto Leal dio voz a una de las famosas que acompañaban a los concursantes. Cristina Medina, actriz conocida por interpretar a Nines Chacón en la serie 'La que se avecina' es una mujer fuerte, aún más tras pasar por la enfermedad del cáncer. En su visita a Pasapalabra, presumió de "pelazo" y también de buena memoria, como demostró al completar el panel del ¿Dónde Están?. "Pues no ha podido con todo la quimioterapia", dijo orgullosa.

La actriz comentó que estaba preparando un proyecto de acompañamiento oncológico en forma de podcast que va a llamar Próxima parada: cáncer. "He descubierto que hay muchísimas carencias", destacó.

"Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas", comentó. La invitada señaló que necesitan mucha ayuda tras haber terminado los tratamientos, algo que ha dicho muy entre comillas porque "es una enfermedad que es ya para ti para toda la vida".

"Que no nos traten como moribundas"

Como "hay muchas cosas que se desconocen", Cristina quiere "dar voz y quitarle una mijita de tabú": "Para que poco a poco nos miren las personas más normal, que no estamos muertas, que no nos traten como moribundas". También ha hecho una crítica a la parte burocrática: "Pero esto qué carajo es, por favor, necesitamos una mijita de ayuda". "Hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, sólo te entiende la gente que está como tú", ha confesado. Por eso, cuando descubren reflexiones como la suya, se dan cuentan de que no están solos: "Aunque sea muy horroroso, te sientes en tu horror un poquito más acompañado". Por todo ello, Medina está trabajando en un podcast en el que contar todo esto y ayudar en ese paso después a superar la enfermedad.