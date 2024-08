La inesperada muerte de Caritina Goyanes ha generado una gran conmoción en el mundo de la crónica social. Con tan solo 46 años, la joven ha perdido la vida mientras dormía, a causa de un infarto tan solo 19 días después de pasarle lo mismo a su padre, Carlos Goyanes.

La noticia de impacto de la tarde ha caído de forma especialmente dura en el plató de 'TardeAR', en el que se encontraba la propia Ana Rosa Quintana, que compartió momentos de ocio con ella este mismo verano. "Estoy helada, estuve con Carlos y con Cari en Sotogrande y tres días después él fallecía. Y ahora su hija, esto destroza a una familia".

Junto a la periodista también estaba Lolita, colaboradora habitual del magacín y gran amiga de la familia de toda la vida. Al enterarse de la noticia en directo, la cantante entre en shock y se levantó de la mesa con la cara desencajada.

Cuando Ana Rosa se levantó de la mesa para consolarla, Lolita se tuvo que sentar en un escalón del decorado del programa. "Dejadlo, dejadlo", indicaba la presentadora al cámara para que no se la enfocara. "No sabía nada. Sal del plató, Lolita", le indicó. La artista no volvió a aparecer en el programa.

La tragedia se ha cebado con la familia de Cari Lapique. Tras la muerte de Carlos Goyanes, la socialité ha recibido apenas dos semanas después la desgarradora noticia de la muerte de su hija mayor, con tan solo 46 años, mientras se encontraba en Palma de Mallorca intentando sobreponerse a la pérdida de su marido.

En 'Y ahora, Sonsoles', Paloma García Pelayo adelantó la noticia y Pilar Vidal dio más detalles: "Se la han encontrado sin vida mientras estaba durmiendo la siesta en su casa de Marbella. También ha muerto Tito, hermano de Carlos Goyanes". La periodista apuntó a que Caritina acababa de conocer que su marido tenía una doble vida y que existía un hijo fuera de su matrimonio.