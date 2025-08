Toda la verdad sobre la docuserie de Isabel Pantoja: ¿cómo está el proyecto en la actualidad?

Los dos proyectos audiovisuales sobre la vida de Isabel Pantoja en los que Mediacrest está inmersa desde el pasado mes de febrero, siguen adelante según lo previsto. Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, la compañía liderada por Cristian Liarte desde este mes de julio sigue trabajando en el desarrollo de una serie documental y otra de ficción sobre la trayectoria vital y profesional de la artista, tras llegar a un acuerdo con ella el pasado 22 de febrero.

Desde entonces, han aparecido informaciones inexactas o directamente erróneas en diferentes medios sobre la auténtica naturaleza de este compromiso entre la productora de grandes formatos como 'El cazador' (TVE), 'Boom' (Cuatro), 'The Floor' (Antena 3) o la ficción 'Asuntos internos' (TVE) y la intérprete de 'Marinero de luces' o 'Se me enamora el alma'.

De entrada, este portal ha podido verificar que la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja no ha firmado ningún contrato, sino un documento que se denomina "carta de intenciones", con el que consiente y autoriza por escrito a Mediacrest a impulsar los proyectos mencionados anteriormente.

Este acuerdo no tiene carácter legal ni vinculante (más allá de no iniciar otro proceso de características similares con otra compañía) y específica que no se le tiene que abonar ningún tipo de remuneración. Isabel Pantoja solo cobrará en el momento en el que los derechos de emisión se hayan vendido a alguna plataforma o cadena de televisión, que a su vez determinará cómo se enfocan finalmente los contenidos de las producciones y determinará el presupuesto final de las mismas y la cantidad económica que recibirá la cantante.

Con la rúbrica de este acuerdo, la tonadillera otorgó total libertad creativa a Mediacrest y se comprometió a participar en estos trabajos de preparación, aportando documentos y datos inéditos sobre su vida en diferentes entrevistas que ya ha tenido con los equipos de documentación y guion que están trabajando en los dos proyectos. No ha habido vetos ni líneas rojas, ha hablado absolutamente de todo. Este portal ha podido saber que en los últimos cinco meses ya se han escrito más de 1000 páginas de contenido.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, se espera que los procesos de documentación y guion de la docuserie y de la serie documental sobre la vida de Isabel Pantoja concluyan entre los meses de noviembre y diciembre de este año. Será en ese momento cuando se produzcan las reuniones definitivas con los operadores interesados para que la estudien y comiencen a plantear ofertas a la productora para su adquisición.

