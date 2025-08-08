Indignación en ‘Tardear’ por el truco de Carmen Borrego con el bikini de Terelu: "Eres una estafadora"

En 'Tardear' no han querido dejar pasar la oportunidad de enfrentar en tono de humor a Terelu Campos y Carmen Borrego por sus recientes posados en bañador. La broma subió de nivel cuando el programa lanzó una encuesta preguntando si los espectadores querían ver a Carmen con el mismo bikini que lució su hermana en la portada de Lecturas.

En el arranque del espacio, Verónica Dulanto le recordaba la promesa: “Carmen Borrego, ¿sabes que las promesas hay que cumplirlas no?”. “Yo siempre que puedo las cumplo”, respondía la colaboradora, mientras la presentadora le advertía: “Más te vale, más te vale”. El resultado de la encuesta fue contundente: un 73% de los votos pedía verla con ese “bikinazo”, aunque, según Dulanto, tuvo suerte de que la versión fuera “normal” y no “tanga”, como ella había comentado en broma.

Ya en el tramo final del programa, llegó el momento. Carmen abandonó el plató para ponerse la prenda, aunque Leticia Requejo advertía entre risas que prefería que “no se ponga el caftán y que no se quite las botas”. Minutos después, Borrego reaparecía con el bikini, pero colocado encima de su ropa. La reacción fue inmediata: “Esto que has hecho para los espectadores me parece una estafa”, le decía Dulanto. “Absolutamente”, coincidía Requejo, mientras Belén Rodríguez remataba: “Eres una estafadora ehhh”.

Carmen Borrego se prueba el bikini de Terelu en 'Tardear' / Telecinco

Entre críticas y risas, Borrego se justificaba: “En el plató hacía un poco de frío y no me quería enfriar”. Molesta, se levantaba diciendo: “Encima de que me lo pongo, anda y qué os den. Me voy”. Finalmente, volvió a su asiento para descubrir la recreación que el programa había hecho con inteligencia artificial para mostrar cómo se vería con el bikini sin ropa encima. “Si parezco Bárbara Rey”, bromeaba ella, a lo que Belén Ro respondía: “Parece la de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’”, y otra compañera añadía: “Ay no, eres Laura Bozo”.