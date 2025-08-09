'La ruleta de la suerte'
Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: "¡Parad!"
La copresentadora del concurso interrumpió el programa para dar una sorpresa al presentador
Kevin Rodríguez
Laura Moure fue protagonista de la última entrega veraniega de 'La ruleta de la suerte'. La copresentadora tuvo que paralizar por completo el concurso para dar una sorpresa, que en medio de las grabaciones, ni Jorge Fernández recordaba.
Sucedió mientras el presentador anunciaba el primer panel de la mañana. "¡Un momento! Que tenemos una sorpresa", interrumpía la copresentadora desde el panel. Ante las palabras de su compañera, Fernández se quedaba incrédulo, sin saber de qué se trataba.
Acto seguido, la banda del programa comenzaba a tocar el cumpleaños feliz, desatando la risa del presentado que aplaudía mientras miraba a cámara.
"Gracias. Muchas gracias", reaccionaba el vasco. "8 de agosto, hoy es mi cumple, sí". "Estaba yo metido en el programa y ni me acordaba del cumpleaños ni nada", reconocía segundos después.
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
- La alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre el parque acuático: 'No tengo noticias desde diciembre
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- Esta es la nueva ordenación del tráfico en la ronda de San Francisco de Cáceres
- La Justicia corrige al Ayuntamiento de Trujillo por negar el uso de terraza a un negocio
- El PSOE de Extremadura advierte que solo uno de cada 100 turistas decide visitar la región
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5