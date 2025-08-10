Contra el genocidio
Un grupo de activistas se cuela en el plató de 'Gran Hermano' Israel para denunciar el genocidio en Gaza
Cuatro manifestantes que se encontraban entre el público saltaron al escenario para denunciar el plan de Netanyahu
Kevin Rodríguez
El genocidio en Gaza perpetrado por Israel no cesa y ante la pasividad de la Comunidad Internacional, son muchos los activistas que se lanzan a realizar acciones en defensa del pueblo palestino. La última, ayer en el plató de 'Gran Hermano en Israel.
Un grupo de activistas que se encontraba entre el público del programa irrumpió en el centro del plató en directo con unas camisetas blancas con el mensaje "Saliendo de Gaza" escrito en hebreo.
El canal cortó rápidamente la emisión, pero los activistas pudieron lanzar su mensaje, que se ha hecho viral en redes: "¡Debemos detener la guerra en Gaza! ¡Esta guerra nos matará a todos! Hay hambruna en Gaza. La nueva operación para ocupar Gaza matará a los rehenes, a los palestinos y a los soldados".
En el vídeo se puede apreciar como los miembros de seguridad intentan frenar sin éxito el salto de los manifestantes al escenario, aunque finalmente sí pudieron detenerlos una vez lanzado el mensaje, haciéndoles abandonar el estudio donde se emitía en directo la gala del reality show.
- Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Extremadura aguarda cinco días de calor extremo: la ola se prolonga hasta el jueves
- A vueltas con los toros en Cáceres en San Miguel
- Extremadura convoca los 24 ciclos de FP que se pueden cursar desde casa
- El sur y el norte de Plasencia se une con la apertura de la Avenida de Roberto Iniesta
- Ingresada en UCI una niña de 4 años tras un choque entre dos vehículos en la provincia de Badajoz
- Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en Mérida