Se retracta
Pepa Romero pide disculpas en ‘Yas verano’ por un comentario a unos invitados con piebaldismo
La presentadora rectificó tras referirse a Melisa y Leo como “La familia dálmata”.
Carlos Merenciano
Pepa Romero ha tenido que rectificar en directo durante la emisión de ‘Yas verano’. La presentadora recibía a Melisa y Leo, madre e hijo con piebaldismo, una condición genética que provoca manchas blancas en la piel. Tras presentarlos, Romero comentó que “los conocen como a La familia dálmata”, algo que no fue bien recibido por ellos.
Después de la pausa publicitaria, la periodista retomó el tema para disculparse: “Antes he dicho La familia dálmata y eso no os gusta nada. ¿Os parece un poco ofensivo?”. Melisa confirmó que sí, recordando que es un mote con el que se han burlado de ellos en distintas etapas de su vida: “Me lo decían mucho de pequeña y ahora de vez en cuando. Somos algo muy diferente”.
La invitada aclaró que el piebaldismo no es vitíligo y explicó que se trata de una mutación genética que impide producir melanina. También contó que siempre se ha sentido orgullosa de su piel y que enseña a su hijo a no avergonzarse, aunque en ocasiones reciba insultos, como cuando le llaman “vaca”.
