Pipi Estrada enciende 'El chiringuito' al hablar de Franco y picar a Pedrerol: "¿Eres franquista?"

El debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid provocó un ambiente singular en el Santiago Bernabéu. Los aficionados corearon con fuerza el nombre del joven argentino, lo que en televisión fue comentado como un clamor que, sin pretenderlo, recordaba a los años de la dictadura en España.

En 'El chiringuito de jugones', Alfredo Duro calificó los cánticos de "gravísimo insulto" y los consideró una falta de respeto a la Memoria Histórica. El debate se calentó todavía más con la intervención de Pipi Estrada, que sorprendió a todos en el plató: "Me gusta mucho cuando escucho 'Franco, Franco' en el Bernabéu, porque es el nombre del jugador y yo tuve una infancia muy bonita con Franco hasta los 16 años".

Las palabras incomodaron a Josep Pedrerol, que reaccionó de inmediato: "¿Cómo que con Franco tuviste una infancia muy bonita? ¿Eres franquista tú?". Estrada se defendió negando cualquier afinidad política y aclaró que se refería solo a recuerdos personales de su juventud.

Pese a la matización, el periodista insistió en destacar aspectos de aquella época, como la "tranquilidad" o que "no había paro", lo que generó aún más tensión en la mesa. Pedrerol cerró la discusión con ironía: "¿Se podía decir entonces que no había paro?".