'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada
El Gran Wyoming, con quien coincidió el presentador gallego durante su etapa en 'El intermedio', será el primer invitado
Redacción Yotele
'Salvados' se suma a la semana de estrenos que la semana que viene llenará la parrilla televisiva de novedades y regresos. El programa de laSexta ha lanzado su fecha de estreno y además ha desvelado a su primer invitado.
Para esa primera entrega, que se emitirá el domingo 7 de septiembre a las 21:30 horas, laSexta aboga por un reencuentro entre Gonzo y el Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'.
El gallego y el humorista se volverán a ver después de seis años, cuando Gonzo abandonó 'El intermedio' para asumir las riendas de 'Salvados' después de que Jordi Évole decidiera dejar el programa.
"Es Chechu para sus amigos pero hace más de 40 años que se transforma y cambia de nombre delante de las cámaras de televisión. El próximo domingo, estreno de temporada con El Gran Wyoming", reza la promo del programa.
