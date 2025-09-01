Prime Video pone fecha al programa en el que conoceremos a los 18 aspirantes a 'OT 2025'

Prime Video ha confirmado que el próximo lunes 15 de septiembre a las 22:00h se celebrará en directo la Gala 0 de 'Operación Triunfo 2025'. En ella, los 18 aspirantes seleccionados tras el casting final se enfrentarán a su primera actuación individual para intentar convertirse en concursantes oficiales de la Academia. Será la primera de las 14 galas semanales que se emitirán en exclusiva en la plataforma cada lunes hasta el 15 de diciembre.

Antes de esta cita, los suscriptores tendrán acceso a un programa especial titulado 'OT 2025: Los elegidos', que contará con dos episodios especiales de 45 minutos que repasarán el proceso de selección desde dentro.

El primero de estos episodios mostrará cómo fueron las fases iniciales de los castings, en los que se presentaron más de 11.500 personas en nueve ciudades de España. El segundo episodio recogerá lo ocurrido en la fase final, donde 83 candidatos se midieron en rondas eliminatorias durante tres días hasta quedar reducidos a los 18 elegidos.

La nueva edición de 'Operación Triunfo' llega después del éxito alcanzado en 2023, cuando el formato se convirtió en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido local que más suscriptores nuevos generó desde la llegada de la plataforma al país.