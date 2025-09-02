Cambio histórico
Cristina Saavedra deja 'laSexta Noticias' tras 19 años para afrontar nuevos proyectos
La periodista abandona la cadena de Atresmedia, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los informativos.
Carlos Merenciano
Cristina Saavedra ha puesto fin a su etapa en 'laSexta Noticias' después de casi dos décadas en la cadena, según ha desvelado Vertele. La periodista, que se incorporó en 2006 y desde 2012 estaba al frente de la edición de las 20:00h, ha decidido cerrar esta etapa de mutuo acuerdo con la dirección de informativos para afrontar nuevos proyectos profesionales.
La decisión llega coincidiendo con el arranque de la nueva temporada televisiva. Desde ahora, Rodrigo Blázquez, que se sumó al informativo nocturno en 2023 como presentador y director, asumirá en solitario la conducción de 'laSexta Noticias 20h'.
Saavedra formaba parte del equipo original de presentadoras de laSexta junto a Helena Resano, Mamen Mendizábal y Cristina Villanueva. Tras la salida de Mendizábal y Villanueva, solo Resano permanece actualmente en pantalla.
Nacida en A Coruña en 1975 y licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Saavedra inició su carrera en TVG y debutó en Antena 3 antes de pasar a laSexta. En su trayectoria recibió reconocimientos como la Antena de Oro en 2016 y se convirtió en un rostro muy vinculado a la cadena, hasta el punto de aparecer interpretándose a sí misma en series como 'Un paso adelante' o 'La casa de papel'.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos