'Espejo público'
Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el fiscal general: "Es una anomalía democrática"
Álvaro García Ortiz se encuentra procesado por un presunto delito de revelación de secretos
Kevin Rodríguez
El rey Felipe VI y el Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado mantuvieron este miércoles una vista en la Zarzuela antes de comenzar el año judicial. En el encuentro, el fiscal le ha entregado al rey la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.
Una vista que ha sido muy criticada porque el fiscal general se encuentra actualmente procesado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. Esas críticas también han llegado a la televisión, en concreto a 'Espejo Público'.
El programa analizaba las imágenes de la reunión entre Ortiz y Felipe VI y Susanna Griso no se ha callado a la hora de opinar sobre el asunto: "Es la imagen de una anomalía democrática histórica", expresó de manera clara.
"Una imagen insólita", recalcó la presentadora que dio la palabra a los tertulianos que tenía en plató para que también pudieran expresar su opinión.
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura