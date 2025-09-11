Nueva casa
Ramón Espinar anuncia su marcha de Atresmedia por "incompatibilidades" tras su fichaje por TVE
El colaborador televisivo se despide de laSexta tras varios años participando en programas como ‘Más vale tarde’ y ‘La Roca’.
Carlos Merenciano
Ramón Espinar pone rumbo a RTVE y confirma su salida de Atresmedia. El político ha explicado en sus redes sociales que su incorporación a la cadena pública es incompatible con seguir colaborando en laSexta, donde había consolidado una presencia habitual en los últimos años.
“Esta temporada no voy a estar en laSexta porque me voy a RTVE y hay algunas incompatibilidades”, anunció en redes sociales, hablando de su incorporación a 'Directo al grano', al tiempo que agradeció la etapa vivida en la cadena privada.
El exdirigente de Podemos destacó que su experiencia en Atresmedia ha sido “fantástica” y que siempre ha gozado de libertad absoluta para expresarse: “Jamás una indicación, nunca un reproche —incluido cuando he recibido demandas— y siempre un trato fantástico en un ambiente de profesionalidad y respeto”.
Espinar también defendió el proyecto informativo de laSexta y la labor de Antonio García Ferreras, recordando las críticas vertidas en el pasado: “Iglesias decidió volcar una campaña infame que incidía en algunas miserias (que son verdad) y ocultaba las grandezas (que también lo son) de un proyecto de comunicación que es referencia informativa en España porque lleva décadas trabajando muy bien”.
En su despedida, quiso lanzar un mensaje de gratitud a los equipos de 'Más vale tarde' y 'La Roca', programas en los que ha colaborado durante años, y ha dejado la puerta abierta a un futuro regreso: “Seguro que volvemos a encontrarnos”.
- Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros
- Los tontos del perrito
- El creador de 'marichocho' se suma al 'boom' de la plaza Marrón de Cáceres
- La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir
- Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública
- El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
- El caso de la presunta estafa en el IES Al Qázeres continúa en instrucción
- El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro