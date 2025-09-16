Telecinco anuncia 'Los 200: uno contra la masa', un nuevo concurso presentado por Carlos Sobera: así es su mecánica

Telecinco ha comenzado esta semana las grabaciones de 'Los 200: uno contra la masa', un concurso que pone a prueba la teoría de la sabiduría colectiva y que contará con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. Se trata de la primera versión internacional del formato británico 'Wisdom of the Crowd', cuya emisión en BBC One está prevista próximamente. En España, la producción corre a cargo de Mediaset en colaboración con Brutal Media, integrada en BBC Studios Global Productions.

La premisa del programa está inspirada en los estudios del científico Francis Galton, quien a principios del siglo XX demostró que el promedio de las respuestas de un grupo suele ser más preciso que la de un individuo aislado. Con esa base, Los 200 enfrentará a cuatro concursantes que deberán dar respuestas numéricas a preguntas curiosas y divertidas, midiéndose frente a las estimaciones de un plató con 200 personas.

La dinámica premia tanto el ingenio individual como la fuerza de la multitud. Una respuesta correcta puede valer 10.000 euros, mientras que el gran premio final será un lingote de oro valorado en 100.000 euros. En caso de que el concursante no logre superar a la masa, el dinero se acumula en un bote común que será repartido entre los 200 integrantes del público al cierre de la temporada, convirtiéndolos también en jugadores activos y potenciales ganadores.

El formato, creado por Magnum Productions, responsables del éxito internacional 'The 1% Club', busca conquistar al público con una combinación de tensión, humor y espectáculo visual. Con un plató de grandes dimensiones, puesta en escena llamativa y mecánica accesible, la cadena apuesta por un nuevo “David contra Goliat” en versión televisiva que promete enganchar tanto a los presentes en el estudio como a los espectadores desde casa.