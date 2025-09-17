Mar Flores y Carlo Costanzia, distanciados tras la publicación de las memorias de la modelo: él quiso anular su participación en 'DecoMasters'

La publicación de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores, ha provocado un terremoto en su entorno más cercano. En el libro, la modelo madrileña repasa los momentos más difíciles de su vida, desde su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole hasta la complicada relación con su hijo mayor, Carlo. El resultado no ha sido bien recibido por él, que se habría mostrado muy molesto con el retrato que aparece en sus páginas.

En el libro, Mar Flores relata con crudeza episodios de gran impacto personal, como el día en que su exmarido se llevó al niño sin su consentimiento: “Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia (…) Mi hijo tenía tres años, llevaba pañal. Fue uno de los momentos más duros de mi vida”, confesó recientemente en 'El Hormiguero'.

Las declaraciones de la modelo habrían afectado profundamente a Carlo Costanzia, hasta el punto de poner en duda su continuidad en 'DecoMasters', el talent show de decoración que estrenará RTVE y en el que participa junto a su madre. Según publica la revista SEMANA, el joven trasladó a la productora su intención de abandonar el proyecto, generando conversaciones “largas, duras y muy tensas”, pero finalmente el contrato continuó su curso, iniciándose así las grabaciones del mismo.

El distanciamiento entre madre e hijo contrasta con la reconciliación que habían vivido en los últimos meses, tras el nacimiento del hijo de Carlo junto a Alejandra Rubio. La llegada del primer nieto de Mar Flores había devuelto la calma al vínculo maternofilial, pero las memorias habrían roto ese frágil equilibrio.

Mientras tanto, la modelo continúa con la promoción de "Mar en calma" y con la grabación de 'DecoMasters', donde también comparte momentos de complicidad con compañeras como Antonia Dell’Atte. Ambas han mostrado una buena sintonía que ha llamado la atención, teniendo en cuenta que en el pasado estuvieron vinculadas sentimentalmente a Alessandro Lequio.